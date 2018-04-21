В Ереване число задержанных демонстрантов достигло 84

Беспорядки во время акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра в Ереване. 19 апреля 2018

Беспорядки во время акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра в Ереване. 19 апреля 2018

ЕРЕВАН, 21 апр — РИА Новости. Число задержанных в Ереване демонстрантов, протестующих против избрания премьером Сержа Саргсяна, достигло 84, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Армении.

"В данный момент в полицейские отделения Еревана доставлены 84 человека", — сказал собеседник агентства.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.