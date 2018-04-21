Россия приветствует заявление КНДР об остановке ядерных испытаний

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия приветствует объявленную Пхеньяном остановку ракетно-ядерных испытаний, этот шаг способствует дальнейшей разрядке напряженности, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Приветствуем заявление председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына, закрепленное постановлением пленума ЦК ТПК от 20 апреля, о прекращении Корейской Народно-Демократической Республикой ядерных и ракетных испытаний с 21 апреля, а также использования ядерного полигона в этой стране. Считаем данное решение важным шагом в направлении дальнейшей разрядки напряженности на Корейском полуострове и закрепления позитивных тенденций по нормализации обстановки в Северо-Восточной Азии", — говорится в заявлении.

В субботу КНДР провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны. Согласно постановлениям состоявшегося 20 апреля в Пхеньяне пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), с 21 апреля Пхеньян прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Для этого будет закрыт ядерный полигон на севере страны. Тем самым КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального ядерного разоружения.

Новый курс КНДР был принят партией в преддверии намеченного на 27 апреля саммита с Южной Кореей, а также планируемой после этого встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Ранее Белый дом сообщал, что саммит двух лидеров состоится в мае или в начале июня.