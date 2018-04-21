В Латвии арестовали защитника русских школ Гапоненко

РИГА, 21 апр — РИА Новости. Суд в Латвии арестовал лидера Штаба защиты русских школ Александра Гапоненко, задержанного по подозрению в "деятельности, направленной против независимости страны", сообщил в субботу РИА Новости его друг, общественный деятель Владимир Линдерман.

Гапоненко является активным противником перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Он также известен своей пророссийской позицией.

"Суд определил меру пресечения для Александра Гапоненко — арест. Его повезли в Рижскую центральную тюрьму", — сказал Линдерман.

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.