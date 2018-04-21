В Армении предотвратили серию терактов

ЕРЕВАН, 21 апр — РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении заявила о предотвращении серии терактов в республике.

"Двое граждан Армении, создав преступное сообщество и возглавив его, намеревались устроить взрывы с помощью установки в ряде мест общественного значения 100-150 самодельных дистанционно управляемых взрывных устройств", — говорится в сообщении, размещенном на сайте службы.

Отмечается, что задержанные связаны с Жирайром Сефиляном (осужденным оппозиционером) и группой "Сасна црер" (захватившей в 2016 году здание патрульно-постовой службы в Ереване).

По данным спецслужб, теракты планировались, в частности, на площади Свободы в Ереване, в столичном торговом центре "Далма Гарден Молл", под транспортом и мостами на других путях коммуникаций, а также близ жилых домов для создания атмосферы страха и незаконного давления на органы государственной власти.

Организаторы преступного сообщества изготовили и испытали взрывное устройство, а также попытались завербовать сообщников.

"Сотрудники СНБ провели 19 обысков в квартирах и машинах отдельных лиц, в результате которых были обнаружены пороховые заряды, электронные детонаторы, фитили и другие элементы самодельных взрывных устройств. Двое организаторов, а также четверо их предполагаемых соучастников задержаны", — заявили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статьям о создании преступного сообщества или участии в нем, подготовке теракта организованной группой, незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, изготовлении оружия организованной группой. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.