В Индии одобрили смертную казнь за изнасилование девочек младше 12 лет

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Правительство Индии в субботу подписало указ о введении смертной казни за групповое изнасилование девочек младше 12 лет, сообщает газета Economic Times.

Данный указ является поправкой к закону о защите детей от сексуального насилия (POCSO). Минимальным наказанием за изнасилование девочек до 12 лет теперь станет 20-летний тюремный срок, либо пожизненное заключение. За групповое изнасилование девочек младше 12 лет вводится пожизненное заключение или смертная казнь.

Поправка также подразумевает увеличение минимальных сроков за изнасилование женщин и девочек-подростков. Так, минимальный срок за изнасилование женщины составит теперь 10 лет вместо семи, за изнасилование девочек до 16 лет — от 20 лет до пожизненного срока вместо 10 лет.

Как поясняет издание, данный указ был принят после резонансного дела о похищении и изнасиловании 8-летней девочки в индийском Катхуа в январе текущего года. По этому делу проходят обвиняемыми 8 человек, в том числе двое полицейский. По версии следствия, они похитили девочку из кочевого мусульманского племени, накачав ее сильными наркотиками. До того как жертва была убита, ее держали в одном из индуистских храмов города.