Число задержанных в Ереване демонстрантов достигло 62

ЕРЕВАН, 21 апр — РИА Новости. Число задержанных в Ереване демонстрантов, протестующих против избрания премьером Сержа Саргсяна, достигло 62, сообщил РИА Новости начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Ашот Агаронян.

"В данный момент в полицейские отделения Еревана доставлены 62 человека", — сказал Агаронян.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.