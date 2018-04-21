Украина признала невозможность вернуть Крым‍

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сейчас Украина не может вернуть Крым, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "112 Украина".
Также он признал, что у страны нет возможностей для возвращения Донбасса.
Заявления и демарши
Также украинский политик признал, что нет способов вернуть и остров Тузла, расположенный в Керченском проливе. При этом замминистра заверил, что его ведомство накапливает свидетельства "незаконной" добычи ресурсов, в том числе песка и рыбы, на территории Крыма.
"Возврат Крыма"
Также осенью прошлого года Киев внес в Генеральную Ассамблею ООН обновленный проект резолюции по Крыму. На Украине заверили, что документ может приблизить "возвращение" полуострова Киеву.
По мнению президента Петра Порошенко, "мотивацией для крымчан, чтобы вернуться в Украину" станет безвизовый режим с Евросоюзом.
Как заявлял заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, необходимо сделать так, чтобы содержание полуострова стало для Москвы "настолько токсичным", что его возвращение на Украину "будет спасением для самой России".
Также представители националистических организаций неоднократно призывали к силовому возвращению региона.
Воссоединение с Россией
Киев по-прежнему считает Крым "временно оккупированной территорией". При этом Москва не раз заявляла, что присоединение полуострова полностью соответствует нормам международного права и Уставу ООН, а вопрос Крыма "закрыт окончательно".