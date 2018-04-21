Премьер Армении призвал оппозицию к диалогу

ЕРЕВАН, 21 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Серж Саргсян призвал лидера акций протеста против его назначения Никола Пашиняна к диалогу, чтобы избежать необратимых потерь.

"Глубоко обеспокоен разворачивающимися внутриполитическими процессами. Чтобы избежать необратимых потерь я призываю депутата Национального собрания (парламента) Никола Пашиняна сесть за тол политического диалога и переговоров. Это нужно сделать незамедлительно", — говорится в заявлении премьера, размещенном на его сайте.

Он выразил уверенность, что формированию диалога могут способствовать все политические силы страны. Премьер отметил, что власти всегда уважали и будут уважать право граждан на мирные акции, однако происходящие процессы чреваты непредсказуемыми последствиями

Накануне Пашинян заявил, что готов провести обсуждения с правящей партией, но на своих условиях. По его словам, это четыре пункта: отставка премьер-министра, избрание парламентом премьером "кандидата от народа", формирование временного правительства, и неодобрение на основе достигнутой договоренности программы правительства, что автоматически приведет к внеочередным парламентским выборам.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.