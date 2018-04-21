Парламент Азербайджана утвердил помощника Алиева новым премьер-министром

БАКУ, 21 апр – РИА Новости. Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил премьер-министром республики помощника президента страны по внешнеполитическим вопросам Новруза Мамедова, передает корреспондент РИА Новости.

Предложенная президентом кандидатура на пост премьер-министра единогласно была утверждена на заседании парламента в субботу.

Внеочередные президентские выборы состоялись в стране 11 апреля. По итогам обработки данных со всех избирательных пунктов действующий президент Алиев победил на выборах с 86,02% голосов избирателей. ЦИК Азербайджана подвел 15 апреля итоги выборов и представил протокол для утверждения в Конституционный суд. КС на заседании во вторник утвердил итоги выборов. Согласно конституции, кабмин подал в отставку после инаугурации переизбранного президента.