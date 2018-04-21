РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

КНДР сворачивает ядерные испытания‍

Сюжет:
Отказ КНДР от ядерных и ракетных испытаний (21)
10:1921.04.2018
(обновлено: 11:41 21.04.2018)
4614913
© AP Photo / David GuttenfelderСеверокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДРСеверокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР
© AP Photo / David Guttenfelder

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Северная Корея с сегодняшнего дня прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Такое решение было принято на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР.

Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КНДР заявила, что применит ядерное оружие только в случае угрозы стране

Таким образом, Пхеньян присоединяется к международным усилиям по глобальному ядерному разоружению. Северокорейские власти закроют ядерный полигон, однако оставят за собой право сохранить имеющийся у нее ядерный потенциал.

Как отмечается в постановлении пленума, КНДР будет "активизировать тесные контакты и диалог с соседними государствами и международным сообществом", чтобы сохранить мир и безопасность на Корейском полуострове, а также на планете в целом.

"Все силы будут сосредоточены на борьбе за становление мощной социалистической экономики, за кардинальное повышение уровня жизни народа путем мобилизации людских и материальных ресурсов страны", — говорится в документе.

Новый стратегический курс был принят партией в преддверии намеченного на 27 апреля саммита с Южной Кореей, а также планируемой после этого встречи главы КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Международная реакция

Решение северокорейских властей приветствовали ряд мировых лидеров. Одним из первых отреагировали их южные соседи.

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Косачев прокомментировал заявление Ким Чен Ына о новом курсе КНДР
Как заявил лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин, решение Пхеньяна – значительный прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова.

"Это создаст благоприятную среду для достижения дальнейшего успеха в предстоящем саммите между КНДР и США", — пояснил он.
Японский премьер Синдзо Абэ приветствовал заявление северокорейских властей о прекращении ядерных испытаний и назвал этот шаг "продвижением вперед".

При этом он добавил, что необходимо пристально следить за тем, чтобы "это привело к полному, подконтрольному и необратимому уничтожению ядерного вооружения, оружия массового поражения и баллистических ракет".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Трамп назвал хорошей новостью заявление лидера КНДР о ядерном оружии
Президент США процитировал сообщение официального информационного агентства ЦТАК в Twitter и назвал решение ЦК ТПК  "большим прогрессом". Дональд Трамп также отметил, что ждет встречи с Ким Чен Ымом на саммите.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал новость шансом на деэскалацию ситуации, "которая еще месяц назад накалилась до порогового уровня ядерного конфликта".

Официальный представитель МИД Китая Лу Кан отметил, что Пекин поддерживает особую заинтересованность Пхеньяна "согласованно урегулировать проблему путем диалога и консультаций со всеми заинтересованными сторонами".

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет
Комментировать
В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Михаил Ануфрик
Вряд ли Корее чем-то пригрозили, скорее что-то пообещали. И, думаю, именно это и было целью всей суматохи изначально.
10:52
21.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Иван Добрынин
"Северная Корея отказывается от ядерных испытаний" - хорошее чувство юмора))).
11:00
21.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена