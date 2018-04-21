КНДР сворачивает ядерные испытания‍

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Северная Корея с сегодняшнего дня прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Такое решение было принято на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР.

Таким образом, Пхеньян присоединяется к международным усилиям по глобальному ядерному разоружению. Северокорейские власти закроют ядерный полигон, однако оставят за собой право сохранить имеющийся у нее ядерный потенциал.

Как отмечается в постановлении пленума, КНДР будет "активизировать тесные контакты и диалог с соседними государствами и международным сообществом", чтобы сохранить мир и безопасность на Корейском полуострове, а также на планете в целом.

"Все силы будут сосредоточены на борьбе за становление мощной социалистической экономики, за кардинальное повышение уровня жизни народа путем мобилизации людских и материальных ресурсов страны", — говорится в документе.

Новый стратегический курс был принят партией в преддверии намеченного на 27 апреля саммита с Южной Кореей, а также планируемой после этого встречи главы КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Международная реакция

Решение северокорейских властей приветствовали ряд мировых лидеров. Одним из первых отреагировали их южные соседи.

Как заявил лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин, решение Пхеньяна – значительный прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова.

"Это создаст благоприятную среду для достижения дальнейшего успеха в предстоящем саммите между КНДР и США", — пояснил он.

Японский премьер Синдзо Абэ приветствовал заявление северокорейских властей о прекращении ядерных испытаний и назвал этот шаг "продвижением вперед".

При этом он добавил, что необходимо пристально следить за тем, чтобы "это привело к полному, подконтрольному и необратимому уничтожению ядерного вооружения, оружия массового поражения и баллистических ракет".

Президент США процитировал сообщение официального информационного агентства ЦТАК в Twitter и назвал решение ЦК ТПК "большим прогрессом". Дональд Трамп также отметил, что ждет встречи с Ким Чен Ымом на саммите.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал новость шансом на деэскалацию ситуации, "которая еще месяц назад накалилась до порогового уровня ядерного конфликта".

Официальный представитель МИД Китая Лу Кан отметил, что Пекин поддерживает особую заинтересованность Пхеньяна "согласованно урегулировать проблему путем диалога и консультаций со всеми заинтересованными сторонами".