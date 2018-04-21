В Луганской области произошло массовое отравление детей

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Массовое отравление детей произошло в подконтрольном Киеву городе Северодонецк Луганской области: в больницы попали 15 детей, полиция занимается расследованием инцидента, сообщила пресс-секретарь украинской полиции в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

"В Северодонецке полиция устанавливает обстоятельства группового отравления детей. 15 детей в возрасте от 10 до 12 лет были госпитализированы с различными по тяжести формами отравления в больницы Северодонецка и Лисичанска после употребления пищи из одного из заведений общественного питания", — говорится в сообщении пресс-секретаря.

По ее данным, в пятницу дети из разных городов и районов области принимали участие в детском мероприятии, во время которого они употребляли заранее изготовленные завтраки. Уже через несколько часов после употребления пищи 15 из 22 детей были госпитализированы.

Сообщается, что следователями открыто уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм".