Киев готовит диверсию во время визита Порошенко в Донбасс, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (211)

Военные учения по противодействию ССО и ДРГ в Луганске при участии МВД, МГБ, МЧС и Народной милиции ЛНР. 21 июля 2017

Военные учения по противодействию ССО и ДРГ в Луганске при участии МВД, МГБ, МЧС и Народной милиции ЛНР. 21 июля 2017

ЛУГАНСК, 21 апр — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (МГБ ЛНР) получило информацию о подготовке диверсии во время визита президента Украины Петра Порошенко в Донбасс, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства Евгения Любенко.

По ее словам, цель провокации — дискредитировать республику.

Как отметила Любенко, разработкой спецоперации занимается командование оперативно-тактической группы "Луганск" Вооруженных сил Украины. Силовики планируют диверсию на химическом заводе ООО Научно-производственного предприятия "Заря" в подконтрольном Киеву городе Рубежное.

"Целью указанной диверсии ставится подрыв одного из складов предприятия по хранению взрывоопасных веществ, расположенных по координатам 49.012205, 38.417602", — добавила Любенко.

Командование ВСУ планирует обвинить в нападении ЛНР, что в дальнейшем, по мнению руководителя пресс-службы, может стать дополнительным поводом для ввода миротворческой миссии в Донбасс.