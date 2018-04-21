Киев готовит диверсию во время визита Порошенко в Донбасс, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 21 апр — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (МГБ ЛНР) получило информацию о подготовке диверсии во время визита президента Украины Петра Порошенко в Донбасс, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства Евгения Любенко.
Как отметила Любенко, разработкой спецоперации занимается командование оперативно-тактической группы "Луганск" Вооруженных сил Украины. Силовики планируют диверсию на химическом заводе ООО Научно-производственного предприятия "Заря" в подконтрольном Киеву городе Рубежное.
"Целью указанной диверсии ставится подрыв одного из складов предприятия по хранению взрывоопасных веществ, расположенных по координатам 49.012205, 38.417602", — добавила Любенко.
Командование ВСУ планирует обвинить в нападении ЛНР, что в дальнейшем, по мнению руководителя пресс-службы, может стать дополнительным поводом для ввода миротворческой миссии в Донбасс.