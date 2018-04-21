Адвокат Весельницкая заявила, что встречалась со следователями сената США

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Адвокат Наталья Весельницкая подтвердила РИА Новости в субботу, что встречалась со следователями сената США по делу о вменяемом России вмешательстве в американские выборы.

"Да, это так", — сказала Весельницкая, отвечая на вопрос РИА Новости, действительно ли состоялась ее встреча со следователями сената США по данному делу.

Подробностей встречи Весельницкая не раскрыла.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники, знакомые с ходом их беседы, сообщили о состоявшейся встрече, которая по данным агентства, прошла недавно в одном из отелей Берлина. Собеседник агентства сообщил, что трехчасовая беседа следователей с российским юристом в основном касалась досье на президента США Дональда Трампа, подготовленное компанией Fusion GPS по заказу его политических противников.

В июле 2017 года американские СМИ сообщили, что сын президента США Дональд Трамп-младший в июне 2016 года встречался с Весельницкой, у которой якобы были связи в Кремле, ожидая от нее компромата на Хиллари Клинтон. Позже Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. Сама адвокат говорила позже, что готова дать в сенате США показания по встрече с Трампом-младшим, если ей обеспечат безопасность.

Весельницкая ранее заявляла, что не обсуждала предвыборную кампанию на встрече с Трампом-младшим, "никогда не выступала в качестве представителя российского правительства" и не предлагала компромат на Клинтон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте.

Ранее газета New York Times писала, что сторонники Демократической партии США и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".