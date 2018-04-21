Китайские ВМС проведут учения в Восточно-Китайском море 24-45 апреля

ПЕКИН, 21 апр – РИА Новости. Китайские военно-морские силы 24-25 апреля проведут учения с боевыми стрельбами в акватории города Чжоушань (близ Шанхая), расположенном на одноименном архипелаге в Восточно-Китайском море, говорится в сообщении управления по безопасности на море КНР.

Учения будут проходить два дня с 5.30 до 18.00 (00.30 — 13.00 мск).

Ведомство опубликовало точные координаты района, в котором будут проходить учения. Судам, не имеющим отношения к маневрам ВМС, запрещается проходить, проводить работы или становиться на якорь в обозначенной акватории.

Это уже третьи учения китайских ВМС в этом месяце, 11-12 апреля прошли военные учения в акватории Южно-Китайского моря, которые завершились крупнейшим морским парадом Народно-освободительной армии с 1949 года, в нем приняли участие 48 военных кораблей, 76 воздушных судов и более 10 тысяч военнослужащих, принимал парад председатель КНР и глава Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин. 18 апреля учения прошли в Тайваньском проливе.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Пекин считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.