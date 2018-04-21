Трамп прокомментировал иск демократов о "сговоре с Россией"

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что республиканцы ответят на иск демократов о "сговоре с Россией".

"Только что услышал, что на штаб подали в суд демократы-обструкционисты. Это может быть хорошей новостью в том смысле, что мы теперь ответим относительно серверов DNC (Национального комитета Демпартии), которые они отказались передать ФБР, относительно серверов Уэнди Вассерман-Шульц и документов, которые были у таинственного человека из Пакистана, и насчет электронных писем Клинтон", — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее стало известно о том, что демократы подали в суд на правительство России, ГРУ, предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Кроме того, в списке ответчиков значит предвыборный штаб Трампа, в том числе зять американского президента Джареда Кушнера.

Суть претензий

Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов на сервера Демократической партии и скандалом вокруг переписки представителей партии, которую публиковал сайт WikiLeaks.

Демократы полагают, что члены предвыборного штаба вступили в сговор с российским правительством и спецслужбами с целью нанесения ущерба Хиллари Клинтон и помощи кандидату от республиканцев.

Ранее США обвиняли Россию во "вмешательстве" в президентские выборы, в том числе путем взломов серверов Демократической партии. В ЦРУ заявляли, что целью хакеров была поддержка Трампа.

"Фальшивый иск"

Представитель штаба Трампа Брэд Парскейл назвал иск "фальшивым", составленным по ложным обвинениям. По его словам, демократы пошли в суд от отчаяния."Теории заговора в исполнении демократов, направленные против штаба президента, испаряются так же быстро, как и сбор средств Национального комитета Демократической партии", — заявил Парскейл.

Он выразил уверенность, что иск будет отклонен. Кроме того, Парскейл не исключил подачи ответного иска. По его словам, если делу будет дан ход, появится возможность раскрыть американскому народу коррупционные действия демократов.

"Война против Трампа"

Сенатор Алексей Пушков, комментируя иск, заявил, что демократы будут преследовать Трампа за "сговор с Россией" не потому, что был сговор, а потому, что им нужно горючее в войне против Трампа.

По словам, депутата Госдумы Адальби Шхагошев, демократы используют Россию в качестве геополитического врага, а сам иск направлен против президента США.

"Они решили уничтожить своего внутреннего врага, Трампа, я имею в виду Демократическую партию, и через своего геополитического врага, каким они представляют себе правительство РФ. Поэтому очень интересный расклад", — прокомментировал ситуацию парламентарий.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".