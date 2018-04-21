Трамп назвал хорошей новостью заявление лидера КНДР о ядерном оружии

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приветствовал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний.

"Северная Корея согласилась заморозить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс!" — написал Трамп в своем Twitter

Президент США отметил, что ждет проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Прекращение испытаний

Северокорейский лидер объявил, что КНДР замораживает с 21 апреля проведение ядерных и ракетных тестов. Кроме того, прекращает работу ядерный полигон на севере страны.

Помимо этого, Пхеньян отказывается от применения ядерного оружия, если для него не будет ядерной угрозы. КНДР обязалась не передавать ядерные технологии другим государствам, отмечается в сообщении.

Решение было принято на заседании центрального комитета правящей партии КНДР в 21 апреля.

Улучшение отношений

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных пусков и ядерного испытания, осуществленного КНДР. Совбез ООН ввел новые санкции против Пхеньяна. США и Южная Корея призывали мировое сообщество оказывать давление на Пхеньян.

Заметное улучшение в отношениях Севера и Юга произошло на фоне подготовки к Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх, а также визита сестры Ким Чен Ына в Южную Корею и спецпосланников южнокорейского президента в КНДР.

Контакты на высшем уровне

Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном на территории "третьей" страны после проведения 27 апреля саммита КНДР и Южной Кореи. Ранее сообщалось, что южнокорейский лидер не исключил возможности проведения трехстороннего саммита в будущем между Сеулом, Пхеньяном и Вашингтоном.

На прошлой неделе кандидат в госсекретари США Майк Помпео встретился с Ким Чен Ыном. Переговоры такого уровня между представителям двух стран стали первыми с 2000 года.

"Встреча прошла очень гладко, сложились хорошие отношения. Детали саммита сейчас прорабатываются. Денуклеаризация будет великим достижением для мира, а также для Северной Кореи", — прокомментировал встречу Трамп в своем Twitter.

Южнокорейская газета "Тона ильбо" ранее сообщала, что США обсуждает возможность открытия посольства в Пхеньяне в случае конкретных шагов КНДР по ее денуклеаризации.

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