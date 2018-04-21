МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. ЦРУ опубликовало дисциплинарный меморандум, связанный с обвинениями в уничтожении видеозаписей пыток во время допросов Джиной Хаспел, которая является кандидатом на пост директора ведомства, сообщает газета Politico со ссылкой на полученный документ.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил на место директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джину Хаспел, которая в случае утверждения сенатом станет первой женщиной, возглавившей это ведомство. Ряд правозащитных организаций в связи с этим призвали сенаторов, которые утверждают кандидатуру главы ЦРУ, серьезно изучить прошлое Хаспел.

По данным издания, в меморандуме от имени занимавшего на тот момент пост директора разведывательного ведомства Майкла Моррела сообщается, что Хаспел "действовала надлежащим образом" относительно уничтожения видеозаписей. По его словам, Хаспел приняла участие в уничтожении более 90 кассет с видеозаписями допросов, однако действовала по требованию ее бывшего руководителя Хосе Родригеса.

Как отмечает издание, уничтоженные записи являются главным поводом для беспокойства сенаторов США в связи с назначением Хаспел на пост главы разведывательного управления.