В Софеде объяснили причины иска Демпартии США против России

Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото

Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал иск Демократической партии США против России, предвыборной команды президента Дональда Трампа и Wikileaks.

"Демократы будут преследовать Трампа за "сговор с Россией" не потому, что был сговор, а потому, что им нужно горючее в войне против Трампа", — написал Пушков в своем Twitter.

Ранее стало известно, что в иске демократов высокопоставленные члены предвыборного штаба Трампа обвиняются в сговоре с российским правительством и спецслужбами с целью нанесения ущерба Хиллари Клинтон и помощи кандидату от республиканцев.

Для этого, утверждается в документе, хакеры взломали компьютерные сети Демократической партии, а украденные оттуда материалы были распространены в интернете.

Предвыборный штаб американского лидера назвал иск демократов о "сговоре Трампа с Россией" безосновательной попыткой оспорить итоги выборов.

Москва неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".