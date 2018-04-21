Президент Венесуэлы заявил о готовности урегулировать конфликт с Панамой

МЕХИКО, 21 апр – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в пятницу о готовности урегулировать конфликт с Панамой.

В начале апреля Венесуэла приостановила на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой. Это коснулось 46 юридических и 22 физических лиц, с которыми венесуэльским контрагентам запрещено иметь дело, как было объявлено, для защиты венесуэльской финансовой системы. В число этих компаний попала и крупная авиакомпания Сора. Панама ответила аналогичным запретом на работу венесуэльских авиакомпаний. Страны также отозвали послов.

"Я заявляю специально Панаме, что готов к решению всего, что должно быть решено, Венесуэла готова уступить там, где нужно уступить", — приводит канал Globovision заявление Мадуро.

Президент Венесуэлы также приветствовал готовность МИД Панамы и лидера этой страны к диалогу.