В ООН заявили о нехватке средств для оказания гуманитарной помощи Украине

ООН, 21 апр — РИА Новости. В распоряжении гуманитарных агентств ООН есть лишь 3% от суммы, необходимой для оказания помощи жителям юго-востока Украины в этом году, сообщил координатор гуманитарных программ ООН по Украине Нил Уолкер.

По оценкам Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, в 2018 году гуманитарным организациям необходимо 187 миллионов долларов для проведения операций на Украине. На сегодняшний день данная программа практически не получила средств.

"Сегодня я призываю государства-члены проявить солидарность с пострадавшими от конфликта людьми на Украине и срочно отреагировать на нехватку 97 процентов средств. Я продолжаю призывать стороны конфликта принимать меры для соблюдения международного гуманитарного права. Мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены", — заявил Уолкер на брифинге УКГВ по ситуации на Украине в ООН.

Всего, по оценкам УКГВ, конфликтом на Украине затронуты 4,4 миллиона человек, из них 3,4 миллиона нуждаются в помощи и защите. При этом 2,3 миллиона человек считаются наиболее уязвимыми, многие из них пожилые, женщины и дети.