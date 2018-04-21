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В мире

The Telegraph узнала о "серьезном прорыве" следствия в "деле Скрипаля"

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1358)
01:5321.04.2018
(обновлено: 02:12 21.04.2018)
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© AFP 2018 / Chris J RatcliffeПолицейский в Солсбери рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочьПолицейский в Солсбери рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь
© AFP 2018 / Chris J Ratcliffe

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Полиция и разведка Великобритании идентифицировали главных подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлию, сообщает газета The Telegraph.

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фото
© AP Photo / Frank Augstein
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По данным издания, в следствии, которое, как ожидалось, займет еще много месяцев, произошел "серьезный прорыв".

Британские власти полагают, что покушение на Скрипалей было осуществлено ударной группой, которая контролируется российским правительством. В контртеррористическом подразделении полиции считают, что подозреваемые уже вернулись в Россию, пишет газета.

В материале The Telegraph отмечается, что имена подозреваемых удалось установить благодаря анализу данных о прилетах и вылетах, исследованию записей с камер наблюдения в Солсбери и дорожных камер, распознающих номерные знаки автомобилей.

Анонимные источники в следственной группе сообщили, что ожидают серьезных трудностей с доступом к подозреваемым из-за напряженных отношений Лондона и Москвы.

Представитель Скотланд-Ярда заявила РИА Новости, что ведомство не обсуждает конкретные направления расследования.

"Дело Скрипаля"

Осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в начале марта без сознания в центре города Солсбери.

Ресторан в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 5 марта 2018
© AP Photo / PA/Steve Parsons
Покушение на Скрипаля оперативно "раскрыто". Теперь надо придумать "мотив"

По версии властей Великобритании, Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". Лондон обвиняет в причастности к этому Москву. При этом ни в СССР, ни в России химоружия с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовались цифры.

Россия категорически отрицает все обвинения. Президент России Владимир Путин заявлял, отравляющие вещества, похожие на "Новичок", могут производиться в 20 странах.

Отравляющее вещество, которое якобы использовали при покушении на Скрипалей, производили в США, где оно запатентовано в качестве химоружия. Об этом заявил представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Последствия скандала

Юлия Скрипаль. Архив
© AP Photo / Yulia Skripal/Facebook
Юлия Скрипаль сделала первое заявление после отравления‍
Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента. Великобритания выслала 23 российских дипломата. Решение поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия и Украина. В то же время НАТО на треть сократила число сотрудников российской дипмиссии при альянсе. Кроме того, Великобритания заморозила контакты с Россией на высоком уровне.

Россия в ответ объявила персонами нон грата ряд сотрудников британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества
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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
el-gagarin
Опять ни на чем не основанный бред. Доказательства в студию!
02:23
21.04.2018
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Alex Tik
Серьезный прорыв штанов Борьки Джонсона? Британцы снова не знают, как вылезти из коричневой субстанции, поэтому придумывают новые "прорывы". Естественно, что доказательств никто не увидит, так как они очень секретные и угрожают национальной безопасности микробритании. Это же видеозаписи! Кто станет показывать столь секретные доказательства?
02:27
21.04.2018
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