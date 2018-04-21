The Telegraph узнала о "серьезном прорыве" следствия в "деле Скрипаля"

Полицейский в Солсбери рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь

Полицейский в Солсбери рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Полиция и разведка Великобритании идентифицировали главных подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлию, сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, в следствии, которое, как ожидалось, займет еще много месяцев, произошел "серьезный прорыв".

Британские власти полагают, что покушение на Скрипалей было осуществлено ударной группой, которая контролируется российским правительством. В контртеррористическом подразделении полиции считают, что подозреваемые уже вернулись в Россию, пишет газета.

В материале The Telegraph отмечается, что имена подозреваемых удалось установить благодаря анализу данных о прилетах и вылетах, исследованию записей с камер наблюдения в Солсбери и дорожных камер, распознающих номерные знаки автомобилей.

Анонимные источники в следственной группе сообщили, что ожидают серьезных трудностей с доступом к подозреваемым из-за напряженных отношений Лондона и Москвы.

Представитель Скотланд-Ярда заявила РИА Новости, что ведомство не обсуждает конкретные направления расследования.

"Дело Скрипаля"

Осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в начале марта без сознания в центре города Солсбери.

По версии властей Великобритании, Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". Лондон обвиняет в причастности к этому Москву. При этом ни в СССР, ни в России химоружия с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовались цифры.

Россия категорически отрицает все обвинения. Президент России Владимир Путин заявлял, отравляющие вещества, похожие на "Новичок", могут производиться в 20 странах.

Отравляющее вещество, которое якобы использовали при покушении на Скрипалей, производили в США, где оно запатентовано в качестве химоружия. Об этом заявил представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Последствия скандала

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента. Великобритания выслала 23 российских дипломата. Решение поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия и Украина. В то же время НАТО на треть сократила число сотрудников российской дипмиссии при альянсе. Кроме того, Великобритания заморозила контакты с Россией на высоком уровне.

Россия в ответ объявила персонами нон грата ряд сотрудников британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.