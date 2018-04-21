Республиканцы ответят демократам на иск о "сговоре с Россией", заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что республиканцы ответят на иск демократов о "сговоре с Россией".

В пятницу Демократическая партия США подала в суд на правительство РФ, ГРУ, предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Трампа, в том числе зятя американского президента Джареда Кушнера. Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и предположениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам, а также с целью продвижения кандидатуры Трампа.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

"Только что услышал, что на штаб подали в суд демократы-обструкционисты. Это может быть хорошей новостью в том смысле, что мы теперь ответим относительно серверов DNC (Национального комитета Демпартии), которые они отказались передать ФБР, относительно серверов Уэнди Вассерман-Шульц и документов, которые были у таинственного человека из Пакистана, и насчет электронных писем Клинтон", — написал Трамп в Twitter.

Республиканцы заявили в связи с подачей иска, что сами готовы изучить вопрос о предполагаемой коррупции демократов. Среди вопросов, которые готовы поднять в штабе Трампа, — история со скандальным компрометирующим досье на тогда еще кандидата в президенты, которое было подготовлено компанией Fusion GPS по заказу комитета Демпартии и штаба Хиллари Клинтон.

Называются и другие известные скандальные темы, связанные с Демпартией США, в частности отказ предоставить доступ к взломанным серверам партийного комитета сотрудникам ФБР, поддержка руководством партии кандидатуры Клинтон в ущерб другому кандидату Берни Сандерсу, в котором была замешана экс-глава нацкомитета партии Дебби Вассерман-Шульц, а также "сговор" со СМИ, истории с электронной перепиской сотрудников штаба Клинтон и другое.

Все эти темы штаб Трампа активно пытался использовать в своей предвыборной кампании, но после победы на выборах к ним практически больше не возвращались.