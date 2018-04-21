В конгрессе США хотят защитить USAID от возможной реорганизации

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Председатель комитета по международным делам палаты представителей конгресса США республиканец Эд Ройс намерен внести на рассмотрение законопроект, затрудняющий реорганизацию госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID).

В распространенном сообщении комитета отмечается, что законопроект "О полномочиях госдепартамента" планируется рассмотреть 26 апреля. В случае одобрения комитетом он поступит на рассмотрение полного состава палаты представителей.

Документ, в частности, предусматривает, что в течение 60 дней после его принятия конгресс должен быть уведомлен о любых планах по реорганизации госдепартамента или USAID, а сама такая реорганизация не может быть проведена в течение 30 дней после этого уведомления. При этом при любой реорганизации независимый статус USAID должен быть сохранен.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз заявлял о намерении сократить целый ряд программ по международной помощи, которыми занимается, в том числе, USAID. Кроме того, в госдепартаменте были ликвидированы ряд должностей чиновников, отвечавших за подобные программы. Все это вызвало опасения у конгрессменов, что США при Трампе откажутся от роли мирового лидера в деле "продвижения демократии".

Среди других мер, которые содержатся в законопроекте Ройса, есть, в частности, указание доложить в конгресс о контактах с российской интернет-компанией Kaspersky Labs и китайской Huawei, а также принять меры по выявлению закупок продукции и услуг этих компаний и компании ZTE.

Кроме того, вместе со спецслужбами США предлагается сформировать список подрядчиков, которые "участвовали в кибератаках или разведке против США", и ввести запрет на работу с такими подрядчиками.

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября прошлого года опубликовало директиву, в которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ Kaspersky Lab, поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.