В Аргентине вдову и сына наркобарона Эскобара подозревают в отмывании денег

МЕХИКО, 21 апр – РИА Новости. Вдова и сын известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара подозреваются в Аргентине в причастности к отмыванию средств наркомафии, сообщила в пятницу аргентинская прокуратура.

"Мария Исабель Сантос Кабальеро и Хуан Себастьян Маррокин (вдова и сын Эскобара) вызваны для дачи показаний, как и бывший футболист Маурисио Серна, по подозрению в отмывании средств, полученных от наркотрафика", – говорится в коммюнике прокуратуры.

По мнению следствия, эти люди могли иметь отношение к крупным проектам в области недвижимости, в которые вкладывались деньги, полученные незаконным путем от торговли наркотиков. Ни вдова, ни дети наркобарона не носят его фамилию: они сменили ее после переезда в Аргентину в конце 1990-х годов.

В 1980-е годы глава Медельинского картеля Эскобар возглавлял список самых разыскиваемых наркоторговцев в США и считался одним из богатейших людей планеты. США, куда Эскобар тоннами поставлял кокаин, в течение долгого времени вели на него охоту. Наркоторговец был убит в 1993 году в результате спецоперации элитного подразделения колумбийской полиции, а Медельинский картель прекратил свое существование.