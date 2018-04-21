Глава Пентагона и министр обороны Японии обсудили КНДР

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Японии Ицунори Онодера обсудили на встрече в Вашингтоне КНДР и оборонные стратегии.

"Министры Мэттис и Онодера подтвердили важность тесного сотрудничества между США, Японией, (Южной) Кореей и другими единомышленниками в том, чтобы поддержать кампанию по максимальному давлению (на КНДР) заслуживающими доверия вариантами военных действий. Кроме того, министры согласились продолжить расширять возможности по противостоянию и ответу на любую северокорейскую агрессию", — говорится в сообщении Пентагона.

Также Мэттис обсудил с японским коллегой недавно обновленную оборонную стратегию США и приветствовал намерение Японии пересмотреть собственные директивы по национальной обороне, уточнили в Пентагоне.