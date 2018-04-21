The Telegraph узнала о "серьезном прорыве" следствия в "деле Скрипаля"

Британские военные в защитных костюмах в Солсбери

Британские военные в защитных костюмах в Солсбери

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Полиция и разведка Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, пишет газета Telegraph.

По данным издания, в следствии, которое, как ожидалось, займет еще много месяцев, произошел "огромный прорыв".

Представители властей считают, что покушение на Скрипалей выполнила ударная группа, контролируемая российским правительством. Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда на данный момент пытается выстроить дело против подозреваемых, которые, по их мнению, уже вернулись в Россию, пишет газета.

Как пишет издание, имена подозреваемых удалось установить благодаря изучению данных о прилетах и вылетах, исследованию множества записей с камер наблюдения в Солсбери и камер, распознающих номерные знаки автомобилей.

Следователи на условиях анонимности сообщили газете, что ожидают больших сложностей при попытке получить доступ к подозреваемым в деле Скрипалей — из-за напряженных отношений между странами.

Представитель полиции заявила РИА Новости, что ведомство не обсуждает конкретные направления расследования.