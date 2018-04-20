В Италии обвинили Берлускони в причастности к переговорам с "Коза нострой"

РИМ, 20 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Известный сицилийский следователь Нино Ди Маттео обвинил лидера партии "Вперед, Италия" экс-премьера Сильвио Берлускони в причастности к скандальному делу о секретных переговорах между высокопоставленными представителями государства и главарями "Коза ностра" в начале 1990-х годов. Сам Берлусони и его сторонники резко отвергли эти обвинения.

Ранее в пятницу суд присяжных Палермо завершил многолетнее рассмотрение этого беспрецедентного дела и вынес приговор, признав виновными семь обвиняемых из девяти, в том числе одного из старейших друзей Берлускони, бывшего сенатора Марчелло Делл'Утри. Этот политик и предприниматель, вместе с которым Берлускони в 1994 году основал партию "Вперед, Италия", получил 12 лет лишения свободы по статье об угрозе деятельности госорганов. В настоящее время Делл'Утри уже отбывает семилетний тюремный срок за причастность к мафиозной деятельности.

"Приговор суда говорит о том, что Делл'Утри играл роль приводного ремня между требованиями "Коза ностра" и тогдашним правительством Берлускони, которое незадолго до этого приступило к исполнению своих обязанностей. Суд считает это доказанным", — заявил Ди Маттео после оглашения вердикта суда присяжных. По его словам, приговор демонстрирует, что мафиози выходили на Берлускони не только как на крупного предпринимателя, но и как на видного политика.

Будучи следователем прокуратуры сицилийского Палермо, Ди Маттео принимал участие в расследовании наиболее громких преступлений мафии 1990-х годов, в том числе дела о тайных договоренностях между представителями государства и "Коза ностра". С 1993 года он живет под постоянной охраной, предоставленной государством.

В пятницу вечером руководство "Вперед, Италия" выпустило специальное заявление, в котором категорически отвергло все обвинения Ди Маттео. "Мы с негодованием отвергаем любые попытки против логики и очевидности соединить имя Берлускони с делом о переговорах государство-мафия. Тот факт, что один из следователей, вовлеченных в процесс, несмотря на это, позволяет себе комментировать приговор суда, бросая тень на Берлускони, имеет беспрецедентную тяжесть", — говорится в документе. Руководство партии пообещало принять юридические меры в связи с заявлением Ди Маттео.

Сам Берлускони также прокомментировал высказывания известного следователя в ходе своей пресс-конференции в городе Кампобассо. "Абсурдно и смехотворно связывать мое имя с переговорами государство-мафия. Мы не никогда не получали никаких угроз со стороны мафии", — заявил экс-премьер.

Некоторые местные наблюдатели указывают, что заявление Ди Маттео, как и обвинительный приговор суда Палермо в отношении Делл'Утри, могут оказать влияние на идущий сейчас процесс переговоров о формировании нового правительства Италии по итогам мартовских выборов. Лучший результат в ходе голосования показала коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", которая заручилась поддержкой 37%. В настоящее время обсуждается возможность создания правительства с участием партий этого блока и "Движения 5 звезд", которое по итогам выборов стало первой партией Италии, получив почти 33%. Руководство движения все это время отказывалось идти на союз с партией Берлускони, но после решения суда Палермо такой альянс представляется абсолютно нереальным.