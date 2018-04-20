Штаб Трампа прокомментировал иск демократов о "сговоре с Россией"

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа назвал иск демократов о "сговоре Трампа с Россией" безосновательной попыткой оспорить итоги выборов.

В пятницу Демократическая партия США подала в суд на правительство РФ, ГРУ, предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Трампа, в том числе зятя американского президента Джареда Кушнера. Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и предположениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам, а также с целью продвижения кандидатуры Трампа.

"Сегодня Национальный комитет Демократической партии подал широкий по описанию, но при этом узкопартийный гражданский иск в федеральном суде против штаба Трампа, WikiLeaks и российского правительства. В ответ штаб по переизбранию Дональда Трампа отмечает, что этот безосновательный иск является последней отчаянной попыткой подтвердить необоснованные обвинения в сговоре с Россией со стороны почти что обанкротившейся Демократической партии, которая все еще пытается противостоять волеизъявлению народа на президентских выборах 2016 года. Этот гражданский иск полностью необоснован и будет отвергнут судом в должное время", — говорится в заявлении предвыборного штаба Трампа.

"Этот фальшивый иск по ложным обвинениям в сговоре с Россией подан отчаявшейся, не функционирующей нормально, почти обанкротившейся Демократической партией. Теории заговора в исполнении демократов, направленные против штаба президента, испаряются так же быстро, как и сбор средств Национального комитета Демократической партии", — заявил в связи с этим глава штаба Трампа Брэд Парскейл, слова которого приводятся в сообщении.

Он также не исключил вероятности встречного иска. "Понятно, что иск безосновательный и будет отвергнут судом, но если делу будет дан ход, Национальный комитет Демократической партии дал нам возможность активно разобраться в их заявлениях об "ущербе" и раскрыть американскому народу их коррупционные действия", — сказал Парскейл.

Россия отрицает обвинения во вмешательстве в американские выборы, которые выдвигались в США. И Кремль, и Белый дом отрицают какой-либо "сговор" Трампа с Россией.