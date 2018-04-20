Демпартия США подала в суд на Россию, команду Трампа и Wikileaks

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Демократическая партия США подала против России, предвыборной команды президента страны Дональда Трампа и Wikileaks многомиллионный иск в окружной суд Манхэттена.

В документе утверждается, что высокопоставленные участники кампании Трампа вступили в сговор с российским правительством и спецслужбами, чтобы нанести ущерб Хиллари Клинтон и помочь кандидату от республиканцев. Для этого были взломаны компьютерные сети Демократической партии, а украденные оттуда материалы распространены в Сети.

"В ходе многочисленных встреч, электронной переписки и другими способами связи эти российские агенты дали ясно понять, что их правительство поддерживает Трампа и готово использовать похищенные письма и другую информацию, чтобы нанести ущерб его противнику из демократической партии", — говорится в иске.

Иск подан против правительства России, ГРУ, отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба президента США Дональда Трампа, в том числе зятя американского лидера Джареда Кушнера.

Речь идет о скандале вокруг переписки представителей Демократической партии, которую в течение 2016 года публиковал сайт WikiLeaks. ЦРУ обвинило Россию во взломе партийных серверов с целью помочь Трампу.

США обвиняли Россию во "вмешательстве" в президентские выборы, в том числе путем хакерских атак на серверы Демократической партии, публикации переписки ее представителей на сайте Wikileaks и действий в социальных сетях. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Мстят Трампу

В демократической партии не могут простить действующему президенту США его победу над Хиллари Клинтон, а иск — всего лишь продолжение "давно проигранной избирательной кампании против Трампа", считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По мнению сенатора, эти "внутренние разборки и внутренняя возня" не украшают ни самих демократов, ни Соединенные Штаты в целом.

Россию демократы используют в качестве геополитического врага, а сам иск направлен против президента США, уверен член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

"Они решили уничтожить своего внутреннего врага, Трампа, я имею в виду Демократическую партию, и через своего геополитического врага, каким они представляют себе правительство РФ. Поэтому очень интересный расклад", — прокомментировал ситуацию парламентарий.

Доказательств нет

Иск Демократической партии бесперспективен, так как никаких доказательств их утверждениям о вмешательстве Москвы нет. Действия демократов связаны с попытками добиться импичмента Трампа, подчеркнул первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Этот иск абсолютно глупый, спецпрокурор США Роберт Мюллер в своем докладе уже отметил, что нет доказательств вмешательства России в американские выборы", — подчеркнул он, отметив, что демократам "ничего не обломится".

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предположил, что подоплека иска демократов — в стремлении отвлечь внимание от событий в Сирии и в Солсбери.