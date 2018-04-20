Лидер оппозиции Армении назвал условия начала диалога с властями

Лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян во время акции протеста в Ереване. Архивное фото

Лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян во время акции протеста в Ереване. Архивное фото

ЕРЕВАН, 20 апр – РИА Новости. Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян, руководящий акциями протеста против избрания на пост премьера экс-президента страны Сержа Саргсяна, заявил, что готов провести обсуждения с правящей партией, но на своих условиях, одно из которых — отставка премьера.

"Это четыре пункта: отставка премьер-министра, избрание парламентом премьером "кандидата от народа", формирование временного правительства, и неодобрение на основе достигнутой договоренности программы правительства, что автоматически приведет к внеочередным парламентским выборам", — заявил Пашинян.

По его словам, только так можно обеспечить "передачу власти народу без потрясений". "Но результаты новых выборов не должны ставиться под сомнение никем" — отметил оппозиционер.

Он добавил, что сегодняшние акции были самыми массовыми. Были перекрыты десятки дорог, сейчас блокирована улица, ведущая в международный аэропорт "Звартноц".

Ранее о необходимости диалога между властями и протестующими говорили президент Армении Армен Саркисян и первый вице-премьер Карен Карапетян

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.