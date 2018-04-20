Полиция Армении освободила 233 человека, задержанных в пятницу на митинге

ЕРЕВАН, 20 апр — РИА Новости. Все задержанные в пятницу в Ереване участники митинга против избрания на пост премьера экс-президента Сержа Саргсяна освобождены, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.

"В пятницу в отделения полиции были доставлены 233 человека, все они уже освобождены", — сказал Джаноян.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.