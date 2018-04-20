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Порошенко намерен лишить крымчан гражданства Украины

21:0720.04.2018
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© РИА Новости / Михаил МаркивПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 19 апреля 2018Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 19 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Маркив
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Петр Порошенко выступил с инициативой лишать жителей Крыма украинского гражданства. Законопроект был размещен на сайте Верховной рады.

Вид на город Севастополь. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Согласно ему, получение российских паспортов приравнивается к "противоправным действиям". Гражданами Украины считаются все, кто на момент провозглашения независимости страны постоянно проживал на ее территории и чье гражданство "установлено до 1 мая 2018 года".

Кроме того, Порошенко предложил дополнить закон о гражданстве статьей, ужесточающей основания для получения украинского паспорта. Поправки коснутся лиц, принимавших участие в геноциде и преступлениях против человечества, а также осужденных за тяжкое или особо тяжкое преступление до погашения или снятия судимости.

Желание раскачать ситуацию

Глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что инициатива украинского президента направлена на то, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"У них других желаний нет, навредить хотят — больше ничего", — заявил он РИА Новости.

Аксенов отметил, что инициативы Порошенко могут ударить по тем крымчанам, у которых на Украине есть родственники или недвижимость.

"Пока не знаю, как будут развиваться события, мы понимаем неадекватность украинских властей. Моя позиция одна — чтобы у крымчан не усложнилась ситуация", — подчеркнул он.

Крымчане выбор сделали

По словам депутата Госсовета Крыма Владислава Ганжары, подобными действиями Украина фактически признает, что жители полуострова — россияне.

Задержанное в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкое судно Норд
© Государственная пограничная служба Украины
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"Если все-таки данный законопроект будет принят Радой, то это, наверное, единственная новость из Украины, которая порадует крымчан", — заявил он телеканалу RT.

Парламентарий отметил, что жители полуострова еще в 2014 году выбрали страну, гражданами которой они хотели быть. По мнению ганжары, крымчане в целом не считают себя украинскими гражданами.

Схожую мысль выразил и вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. По его словам, в свете того, что жители Крыма приняли гражданство России еще в 2014 году, сегодня подобные инициативы украинских властей выглядят "просто смешно".

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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"Это все запоздалая реакция, об этом нужно было говорить еще четыре года назад, с момента воссоединения Крыма с Россией. Но осознание действительности доходит до них с запозданием, как до жирафа", — сказал Фикс.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

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Юра Белов
признал все таки..красавчик.
21:23
20.04.2018
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claster745
Напугал ежа голой пятой точкой. Бедные Крымчане...
21:24
20.04.2018
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