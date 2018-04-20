Госдеп обвинил власти России, Китая, Ирана и КНДР в нарушении прав человека

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Госдеп США обвиняет правительства России, Китая, Ирана, Северной Кореи в ежедневном нарушении прав человека, считает их "силами нестабильности", говорится в опубликованном в пятницу ежегодном докладе США о состоянии прав человека в мире.

"Правительства Китая, России, Ирана и Северной Кореи, например, ежедневно нарушают права человека в пределах своих границ и в результате являются силами нестабильности", — говорится в тексте доклада, который проанализировал ситуацию в 17 странах мира в прошедшем 2017 году.