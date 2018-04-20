В секторе Газа в ходе стычек с армией Израиля погибли четыре человека

ГАЗА, 20 апр — РИА Новости. Четыре человека погибли в столкновениях с израильской армией на границе с сектором Газа в пятницу, число раненых достигло 645 человек, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра.
"Число жертв израильской агрессии в секторе Газа увеличилось до четырех палестинцев, в числе которых несовершеннолетний юноша, 645 человек получили ранения", — заявил Ашраф аль-Кедра.
Он добавил, что среди пострадавших 124 ранены боевыми пулями, пять из них находятся в тяжелом состоянии.
Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что в беспорядках и столкновениях с израильской армией на границе с Газой принимают участие около трех тысяч палестинцев. На прошлой неделе число участников акций протеста достигало 10 тысяч.
Организаторы рассчитывают привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе миллионов палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине.
Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.