МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Действие соглашения о сотрудничестве в сфере информации между Россией и Украиной прекращено. Об этом говорится в сообщении МИД, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Правительство России и украинский кабмин подписали документ в феврале 1998 года. Согласно ему, стороны должны были, в частности, способствовать созданию благоприятных условий для широкого и свободного распространения информации и содействовать сотрудничеству между СМИ двух стран.
Преследования российских журналистов на Украине
На Украине регулярно происходят случаи притеснения и преследования журналистов из России. Так, в марте СБУ выдворила журналистку российского телеканала "Россия 24" Наталью Гончарову из-за "деструктивной деятельности" — якобы она "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов".
Притеснения Киева коснулись и журналистов медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. В начале ноября на Украину не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова: его сняли с поезда Москва — Одесса и запретили ему въезд в страну на пять лет. В мае киевские власти отказали во въезде фотокорреспонденту Рамилю Ситдикову — из-за "неподтвержденной причины приезда", хотя он был аккредитован на финал Евровидения.
В феврале 2015-го Верховная рада отозвала аккредитацию всех корреспондентов РИА Новости в Киеве, и в течение нескольких месяцев они были лишены доступа на мероприятия во все украинские госучреждения. В апреле 2014 года на Украину не впустили фотокора Алексея Куденко и корреспондента РИА Новости Андрея Малышкина.