Адвокат Агаларовых назвал иск Демпартии США к его клиентам безосновательным

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Адвокат Агаларовых Скотт Балбер заявил РИА Новости, что иск Демократической партии США к его клиентам "безосновательный", и они не связаны ни с какими хакерскими атаками и влиянием на американские выборы.

Балбер назвал обвинения "безосновательными" и отметил, что Агаларовы "не имеют ничего общего с предполагаемыми хакерским атаками, не имеют ничего общего с попытками повлиять на американские выборы".

"У меня нет причин верить, что эти вещи в действительности произошли, но если это было, то я могу вам точно сказать, что мои клиенты не связаны с этим", — сказал он.

Балбер отметил, что они будут готовить ответ на этот иск и в настоящее время идет обсуждение возможных вариантов. "Я могу вас заверить, что мы будем выступать категорически против обвинений самым агрессивным образом", — подчеркнул адвокат.

В пятницу Демократическая партия США подала в суд на правительство РФ, ГРУ, отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба президента США Дональда Трампа, в том числе зятя американского президента Джареда Кушнера. Согласно тексту документа, иск Демпартии против РФ и выборного штаба Трампа связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и сговором с целью нанесения ущерба демократам и продвижению кандидатуры Дональда Трампа.

В июле американские СМИ сообщили, что сын президента США Дональд Трамп-младший в июне 2016 года при посредничестве Эмина Агаларова, сына владельца группы компаний Crocus Group Араса Агаларова, встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, у которой якобы были связи в Кремле, ожидая от нее компромата на Хиллари Клинтон. Позже Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. Также в СМИ сообщалось, что возможность передачи компромата на Клинтон якобы обсуждали на встрече Юрий Чайка и Арас Агаларов.

Весельницкая заявляла, что не обсуждала предвыборную кампанию на встрече с Трампом-младшим, "никогда не выступала в качестве представителя российского правительства" и не предлагала компромат на Клинтон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".