Иск демпартии в отношении России направлен против Трампа, заявил депутат

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Иск Демократической партии США в отношении РФ направлен против Трампа, а Россию используют как геополитического врага, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

"Они решили уничтожить своего внутреннего врага, Трампа, я имею в виду Демократическую партию, и через своего геополитического врага, каким они представляют себе правительство РФ. Поэтому очень интересный расклад. Это, конечно, стратегически направлено против Трампа, но они хотят в этом использовать еще и Россию, как геополитического врага. Так что затея достаточно серьезная с их стороны", — сказал Шхагошев.

В пятницу Демократическая партия США подала в суд на правительство РФ, ГРУ, отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба президента США Дональда Трампа, в том числе зятя американского президента Джареда Кушнера. Согласно тексту документа, иск Демократической партии против РФ и выборного штаба Трампа связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и сговором с целью нанесения ущерба демократам и продвижению кандидатуры Дональда Трампа.

Ранее США обвинили РФ во "вмешательстве" в президентские выборы, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".