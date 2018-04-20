Иск демпартии в отношении России направлен против Трампа, заявил депутат

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Иск Демократической партии США в отношении РФ направлен против Трампа, а Россию используют как геополитического врага, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"Они решили уничтожить своего внутреннего врага, Трампа, я имею в виду Демократическую партию, и через своего геополитического врага, каким они представляют себе правительство РФ. Поэтому очень интересный расклад. Это, конечно, стратегически направлено против Трампа, но они хотят в этом использовать еще и Россию, как геополитического врага. Так что затея достаточно серьезная с их стороны", — сказал Шхагошев.
Ранее США обвинили РФ во "вмешательстве" в президентские выборы, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".