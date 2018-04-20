Демпартия обвинила команду Трампа и его сына в связях с WikiLeaks

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Демократическая партия обвиняет предвыборную команду американского президента и его сына Дональда Трампа-младшего в связях с WikiLeaks, следует из иска суда.

В пятницу Демократическая партия США подала в суд на правительство РФ, ГРУ, отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба президента США Дональда Трампа, в том числе зятя американского президента Джареда Кушнера. Согласно тексту документа, иск Демократической партии против РФ и выборного штаба Трампа связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и сговором с целью нанесения ущерба демократам и продвижению кандидатуры Дональда Трампа.

Демократы сообщают, что на протяжении лета и осени 2016 года, на пике президентской кампании, помощники Трампа "продолжили в тайне общаться с русскими агентами и WikiLeaks". В иске описывается, как члены команды Трампа якобы общались с агентам ГРУ, в том числе с одним из тех, кто ответственен за кибератаку на сайт Демократической партии.

Демократическая партия утверждает, что в ходе этих связей "команда Трампа, его ближайшие советники и русские агенты достигли соглашения продвигать кандидатуру Дональда Трампа с помощью незаконных средств". По их словам, Ассанж также разделял цель ответчиков нанести ущерб Демократической партии перед выборами.

Дональд Трамп-младший также "в тайне связывался с WikiLeaks", следует из текста иска. Ему, в частности, "предложили пароль от антитрамповского веб-сайта". WikiLeaks также просила Трампа-младшего разместить в Twitter ссылку WikiLeaks про украденные электронные письма демократической партии, и американский президент, будучи еще кандидатом на этот пост, это сделал, говорится в документе.

Ранее США обвинили РФ во "вмешательстве" в президентские выборы, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".