В Крыму прокомментировали проект Порошенко по гражданству

ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости. Крымчане отказались от украинского гражданства еще четыре года назад, став гражданами России, заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной раде ужесточить правила получения гражданства, а также разрешить лишать украинского гражданства тех, кто получил гражданство РФ в Крыму.

"Это все запоздалая реакция, об этом нужно было говорить еще четыре года назад, с момента воссоединения Крыма с Россией. Но осознание действительности доходит до них с запозданием, как до жирафа. Четыре года тому назад крымчане приняли гражданство Российской Федерации и получили российские паспорта, тем самым отказались от украинского гражданства", — сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, сегодня подобные законопроекты выглядят "просто смешно".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении республики Крым и Севастополя в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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