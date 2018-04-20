Джабаров прокомментировал иск Демократической партии США к России

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. У США нет доказательств вмешательства России в американские выборы, Демократической партии "ничего не обломится", заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Демократическая партия США подала в суд на правительство РФ, ГРУ, отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба президента США Дональда Трампа. Согласно тексту документа, иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов.

"Этот иск абсолютно глупый, спецпрокурор США Роберт Мюллер в своем докладе уже отметил, что нет доказательств вмешательства России в американские выборы", — отметил Джабаров.

Он полагает, что "Демократической партии (по иску к РФ) ничего не обломится".

"Это абсолютно внутриамериканская история, внутриполитический скандал будет в США продолжаться, демократы будут по-прежнему пытаться вывести Трампа на импичмент", — заключил он.

Ранее США обвинили РФ во "вмешательстве" в президентские выборы, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".