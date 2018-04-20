МИД Турции ответил на критику США досрочных выборов в стране в условиях ЧП

АНКАРА, 20 апр — РИА Новости. Заявление госдепа США с критикой проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Турции в условиях режима чрезвычайного положения (ЧП) является неприемлемым, это проявление двойных стандартов, говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя турецкого МИД Хами Аксоя.

В минувшую среду президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня 2018 года. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления.

Как заявила в четверг официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, Турции будет сложно провести свободные, честные и прозрачные выборы в условиях режима чрезвычайного положения.

"Заявление госдепа США игнорирует тот факт, что выборы в Турции являются демократическими, справедливыми и прозрачными, что подтверждено отчетами зарубежных наблюдателей. Последним доказательством стал конституционный референдум в 2017 году, который также прошел в условиях ЧП. Данное заявление является проявлением двойных стандартов, так как выборы в условиях ЧП проходят и в других странах, например, в 2017 году во Франции. Оценка выборов, которые еще не прошли, неприемлема и является попыткой повлиять на волю народа", — говорится в заявлении Аксоя.

Он отметил, что действие режима ЧП направлено только на борьбу с терроризмом и не отражается на правах и свободах граждан Турции.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он семь раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. В очередной раз режим ЧП был продлен 18 апреля. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.