В Крыму оценили предложение Порошенко лишать крымчан гражданства Украины

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Инициатива Петра Порошенко о лишении гражданства Украины крымчан свидетельствует о том, что Киев фактически признает их гражданами России, заявил RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

"Если все-таки данный законопроект будет принят Радой, то это, наверное, единственная новость из Украины, которая порадует крымчан. Мы еще в 2014 году сделали для себя окончательный выбор относительно того, гражданами какой страны будем", — сказал Ганжара.

Депутат подчеркнул, что в целом крымчане не считают себя украинскими гражданами. Он предположил, что эта инициатива найдет на полуострове поддержку, так как окончательно разорвет связи с Украиной.

В пятницу на сайте Верховной рады был опубликован законопроект, предлагающий лишать жителей полуострова украинского гражданства. В документе получение российских паспортов на полуострове называется "противоправными действиями на временно оккупированной территории".