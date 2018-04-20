Демонстранты в Ереване преградили дорогу автомобилю главы Минобороны

ЕРЕВАН, 20 апр – РИА Новости. Демонстранты, выступающие против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна преградили дорогу автомобилю главы Минобороны Армении Вигена Саркисяна в Ереване, охрана министра применила силу, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
"Двадцатого апреля на перекрестке проспекта Комитаса и улицы Тиграняна демонстранты, среди которых были также провокаторы и несовершеннолетние, не только преградили путь машине министра обороны, возвращавшейся к месту службы, но и, игнорировав призывы сотрудников службы безопасности, начали наносить удары по машине сопровождения", — сообщили в министерстве.
По данным пресс-службы, один из людей в масках попытался открыть дверь автомобиля министра. "В сложившейся ситуации сотрудники, обеспечивающие охрану министра обороны, были вынуждены, применив силу, расчистить дорогу для служебных машин", — говорится в сообщении.
Ранее возглавляющий протестные акции депутат Никол Пашинян заявил, что начинает операцию по блокированию дорог грузовиками. Он отметил, что если план удастся, то до завершения "бархатной революции" останется несколько дней.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.