В США призвали палестинских лидеров не поощрять насилие

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Палестинцы в секторе Газа имеют право протестовать против тяжелых гуманитарных условий, однако организаторы и лидеры протестов не должны поощрять эскалацию насилия, заявил представитель США по международным переговорам Джейсон Гринблатт.
Palestinians in Gaza have the right to protest their dire humanitarian circumstances. Organizers & leaders should focus on that message, not stoke the potential for more violence with firebombs & flaming kites, and must keep a safe distance from the border. The cost of these…1/4— Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) 19 апреля 2018 г.
"Палестинцы в Газе имеют право на протест против жутких гуманитарных условий. Организаторы и лидеры должны сосредоточиться на этом посыле, а не стимулировать эскалацию насилия при помощи бутылок с зажигательной смесью и подожженных бумажных змеев. Они также должны оставаться в стороне от пограничной стены", — написал Гринблатт в своем Twitter.
Протестные акции под общим названием "Великий марш возвращения", начавшиеся в конце марта, палестинцы намерены продолжать до середины мая.
В общей сложности за месяц протестов погибли почти 40 человек, пострадали более 3 тысяч.
Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.