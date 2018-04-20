Названы страны с самым привлекательным гражданством

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Гражданство Франции признано наиболее привлекательным в мире. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного консалтинговой компанией Henley & Partners.

Список возглавили Франция, Германия и Исландия. Россия повторила результат прошлого года и оказалась на 63-м месте, по соседству с Венесуэлой и Палау. Последними в списке стали Ирак, Афганистан и Сомали.

Россия показала лучший результат среди стран СНГ.

Рейтинг учитывает такие внутренние и внешние факторы, как масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок, стабильность и возможность безвизового въезда в другие страны.