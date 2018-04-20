Украинские силовики выпустили более тысячи снарядов по ЛНР с 30 марта

ЛУГАНСК, 20 апр — РИА Новости. Более тысячи снарядов выпустили украинские силовики по территории самопровозглашенной Луганской народной республики с начала "пасхального" перемирия, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

В Донбассе с 30 марта вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие, однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"С начала "пасхального" перемирия, а именно с 30 марта по сегодняшний день, ВСУ по территории нашей республики было выпущено из запрещенного тяжелого вооружения более одной тысячи мин и снарядов", — заявил Филипоненко.

Он уточнил, что за этот период погибли два ополченца, девять — ранены. Филипиненко рассчитывает, что нарушения режима прекращения огня обсудят на ближайшей встрече в "нормандском формате" (Россия, ФРГ, Франция и Украина).