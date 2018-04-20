Число задержанных демонстрантов в Ереване достигло 233

Сотрудники полиции во время акции протеста в Ереване. 19 апреля 2018

Сотрудники полиции во время акции протеста в Ереване. 19 апреля 2018

ЕРЕВАН, 20 апр — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали в пятницу в Ереване 233 демонстрантов, протестующих против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

Ранее полиция заявляла о 217 задержанных.

"На данный момент в отделения полиции доставлены 233 человека", — сказал Джаноян.

Как передает корреспондент РИА Новости, протестующих задерживают из-за попыток блокирования улиц города. Среди задержанных — водители автомобилей, которые пытаются создать заторы на дорогах.

Ранее возглавляющий протестные акции депутат Никол Пашинян заявил, что начинает операцию по блокированию дорог грузовиками. Он отметил, что если план удастся, то до завершения "бархатной революции" останется несколько дней.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.