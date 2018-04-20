Порошенко предложил лишить крымчан украинского гражданства

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Петр Порошенко предложил разрешить лишать украинского гражданства тех, кто получил российские паспорта в Крыму. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной рады.

"Основаниями для потери гражданства Украины является… приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя", — говорится в тексте документа.

Президент также предложил ужесточить правила получения украинского гражданства.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. За такое решение проголосовали более 95% жителей полуострова. Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине.

Москва не раз заявляла, что присоединение Крыма не противоречит нормам международного права и Уставу ООН.

При этом Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией, а на его жителей оказывает давление. Так, украинская погранслужба в конце марта арестовала крымское судно "Норд" и отняла у моряков российские паспорта. Как заявили на полуострове, их пытались заставить подтвердить украинское гражданство.

В МИД пообещали жесткий ответ на действия Украины. ФСБ Крыма возбудила уголовное дело.

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