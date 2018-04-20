Германия проверит Facebook из-за возможной утечки данных

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Уполномоченный Гамбурга по защите информации Йоханнес Каспар инициировал проверку в отношении Facebook в связи с возможной утечкой данных миллионов пользователей, пишет немецкая газета Handelsblatt.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность начать дело о возмещении денежного ущерба", — заявил Каспар в интервью газете.

Отмечается, что если по результатам проверки в отношении Facebook будут обнаружены нарушения закона о защите данных, компании может грозить штраф до 300 тысяч евро.

Ранее Facebook сообщила, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном в США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек. Cambridge Analytica — частная британская аналитическая компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете.

До этого газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и Cambridge Analytica.