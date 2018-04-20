В американской школе произошла стрельба

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. По меньшей мере один человек ранен в результате стрельбы в школе штата Флорида в США, сообщает офис шерифа округа Мэрион в Facebook.

Стрельба произошла в пятницу в средней школе Forest High School округа Мэрион.

"Подозреваемый находится под стражей, один человек ранен и сейчас им занимаются врачи. Мы просим граждан избегать этого района", — говорится в сообщении офиса шерифа.

Офис шерифа также попросил родителей не приходить в школу за детьми, а забрать их в близлежащей церкви, куда их приведут сотрудники школы.